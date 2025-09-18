◇ナ・リーグドジャース5─0フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席で2戦連発となる51号を放ち、連敗ストップに貢献した。初回の第1打席は相手先発左腕・ルサルドの初球、外寄りの直球に手を出したがニゴロ。2点を先制し、なおも2死一、三塁の好機で迎えた2回の第2打席は左直に打ち取られた。5回の