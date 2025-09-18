【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１７日（日本時間１８日）、本拠地でのフィリーズ戦に１番指名打者で出場し、八回に２試合連続の本塁打となる５１号ソロを放った。２２試合連続出塁とした。ナ・リーグ本塁打ランキングでトップのフィリーズ・シュワーバーに２本差に迫った。３―０の八回、先頭で打席に入ると、左腕ルサルドが投じた２ボール２ストライクからの６球目、真ん中のスイーパーを完璧