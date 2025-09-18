¾¾ÃÝ¤Ï18Æü¡¢µÓËÜ²È¤Ç±é½Ð²È¤Î¿å¸ý°ìÉ×¡Ê¤ß¤º¤°¤Á¡¦¤«¤º¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬7Æü¸á¸å6»þ43Ê¬¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£83ºÐ¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ç½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿å¸ý¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ»Ô½Ð¿È¡£¹ñÎ©·à¾ì¡¢ÆüËÜÇÐÍ¥¶¨²ñ¿¦°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢97Ç¯¤Ë¾¾ÃÝÆþ¼Ò¡£¾åÊý²ÎÉñ´ì¤Ø¤ÎÂ¤¤±¤¤¤Ï¿¼¤¯¡¢¾¾ÃÝ¾åÊý²ÎÉñ´ì½Î¤Î±¿±Ä¤Ë½¾»ö¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤Î¿·ºî¡¢¸ÅÅµ¤ÎµÓ¿§¡¢±é½Ð¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Ä¤Ä¡¢Ê¼¸Ë¡¦Ë­²¬¤Î¼Çµï¾®²°