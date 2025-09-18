レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は１７日（日本時間１８日）に本拠地ボストンでのアスレチックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打２打点、１盗塁だった。打率２割４分３厘。チームは延長１０回の熱戦の末、５―４でサヨナラ勝ち。８３勝６９敗でワイルドカード争いでマリナーズと並ぶ同率２位をキープした。初回二死一塁は２球目に捕逸で一走が二塁へ進んだ。右腕バーネットのカウント２―２からの５球目