【モデルプレス＝2025/09/18】モデルの山田優が17日、自身のInstagramを更新。スラリとした美しい脚のラインが映えるコーディネートを披露し、反響が寄せられている。【写真】山田優、衝撃の長い脚◆山田優、美脚際立つ夏コーデ披露山田は「本日もお疲れさまでした 明日は天気の急変に気をつけてお過ごしください！」とファンを気遣うメッセージを投稿。「長い距離歩いても痛くならないサンダル」「シワになりにくく、1枚でも襟が