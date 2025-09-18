【モデルプレス＝2025/09/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が17日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのミニドレス姿で美しいデコルテを披露し、話題を呼んでいる。【写真】aespaカリナ、色白素肌輝くワンショルドレス姿◆aespaカリナ、ワンショルダーのドレス姿公開カリナは、黒いワンショルダーのミニドレス姿を公開。美しいデコルテや腕を惜しげなく披露し、スラリとした脚も際立っている。