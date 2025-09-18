◆米大リーグドジャース５―０フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同東地区２連覇を決めているフィリーズに完封勝ち。先発したＢ・スネル投手（３２）が７回２安打無失点１２Ｋの快投で３連敗を阻止した。この日は同地区２位のパドレスも勝利したため、ゲーム差は２で変わらないものの、地区優勝マジックは１つ減って「８」となった。「１番・ＤＨ