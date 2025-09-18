◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝９月１８日、栗東トレセン連覇を狙うルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は川田将雅騎手を背に、坂路でパドマ（４歳３勝クラス）を１馬身半追走。一杯に追われた相手の後ろでしっかりと我慢を利かせ、ゴーサインが出ると楽な手応えのまま鋭く脚を伸ばして１馬身先着した。無理せず５１秒０―１１秒９の好時計