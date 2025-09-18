孫興慜（ソン・フンミン、ロサンゼルスFC）が米メジャーリーグサッカー（MLS） で2試合連続ゴールに続いて初のマルチゴールまで記録した。孫興慜は18日（日本時間）、米ユタ州ソルトレイクシティーのアメリカファーストフィールドで行われたレアル・ソルトレイク戦の前半15分、ペナルティエリアの外から右足で強力なミドルシュートを決めた。今季4得点目。前半3分に単独ドリブルから正確な右足シュートで得点した孫興&