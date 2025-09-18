セレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」の東京・ルミネエスト新宿ウィメンズ店にて、ファッションブランド「Firsthand（ファーストハンド）」のポップアップが、9月28日（日）まで開催されています。イベントには、おしゃれさんの間で人気上昇中のアパレルブランド「Foundry Mews（ファウンドリーミューズ）」の別注アイテムもお目見え。この秋から使えるシューズは、マストでチェックして欲しいアイテムです。