高市前経済安全保障担当大臣が、来週告示の自民党総裁選に出馬する意向を明らかにしました。高市早苗 前経済安保担当大臣（64）「私 高市早苗は来たる自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす、政策の記者会見を開かせていただきます」高市氏はこのように述べたうえで、「いま必要なのは暮らしや未来への不安を、夢や希望に変える政治だ」と訴えました。さらに、「総裁選挙で候補者で討論をする中で今、自民党が