お昼寝中の赤ちゃんの隣に寄り添ったのは、母性爆発系の柴犬さん♡優しい表情で赤ちゃんの様子を気にする素振りは、記事執筆時点で26万回以上再生され、「守ってくれるような姿を見てほっこり」「とても愛おしい映像で、涙が溢れそうでした」「２人の絆を感じます」と感動の声が寄せられました。 【動画：赤ちゃんが寝ていると、犬が隣に寄り添って…母性にあふれた『愛おしい行動』】 赤ちゃんがお昼寝していると… Insta