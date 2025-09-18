ロサンゼルスFCに所属する韓国代表FWソン・フンミンが、メジャーリーグ・サッカー（MLS）で初のハットトリックを記録した。ソン・フンミンは17日に行われたレアル・ソルトレイク戦に先発出場すると、試合開始早々の3分にGKとの一対一を冷静に右足で流し込んで先制点を挙げると、16分にはペナルティアーク手前から右足を振り抜いてゴール右下隅に叩き込んで追加点をマーク。さらに、2−1で迎えた82分にはデニス・ブアンガのお膳