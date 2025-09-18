JFA（日本サッカー協会）は18日、U−20日本代表メンバーの変更を発表した。発表によると、U−20日本代表メンバーに招集されていた中島洋太朗（サンフレッチェ広島）がコンディション不良のため不参加となり、代わって布施克真（筑波大学）が追加招集されることが明らかになった。FIFA U−20ワールドカップチリ2025に臨むU−20日本代表はグループAに入り、現地時間今月27日にグループステージ第1節で同エジプト代表と対戦後、