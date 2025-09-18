日本サッカー協会は９月18日、U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表において、コンディション不良のためMF中島洋太朗（サンフレッチェ広島）の不参加を発表。代わって筑波⼤のMF布施克真が追加招集となった。中島は16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のメルボルン・シティ戦（２−０）に先発出場。この試合の81分、クロスにヘディングで合わせて追加点を挙げたが、シュートした際に相手と頭部が接触し