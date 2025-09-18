ソフトバンクは18日、HAPS向けの大容量ペイロードを開発し、上空からの5G通信の実証実験に成功したと発表した。実証実験は、東京都八丈島で実施され、高度3000mに滞空する軽飛行機に搭載されたペイロードを使って実証された。 ペイロードは、上空のHAPSとスマートフォンなどのデバイスを結ぶ「サービスリンク」装置と、HAPSと地上局（ゲートウェイ、基地局と接続した地上局）の間を結