◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が今季第51号のホームランを放ちました。1番・DHでスタメン出場した大谷選手は8回の第4打席、143キロのスライダーをとらえるとセンターのスタンドへソロホームランを放ちました。大谷選手は打った瞬間打球を見つめ確信歩き。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離408フィート(約124.3メートル)のホームランで球場を沸かせました。