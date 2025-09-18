◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる51号を放ち、現地放送席からは驚きの声が上がった。3―0の8回、先頭で迎えた第4打席、相手先発左腕・ルサルドに対し2ボール2ストライクからの6球目、真ん中付近のスイーパーをフルスイングした。打った瞬間、本塁打を確信。ゆっくり