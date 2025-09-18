盛岡市の内舘茂市長が、８月の大雨で市に災害対策本部が設置されてから約１０時間連絡が取れなかったことがわかった。内舘市長は１７日の市議会全員協議会で「市民の皆さまに不安を与え、心から反省している」と頭を下げた。市によると、８月２０日午後１０時頃、土砂災害警戒情報が発表されたことを受け、災害対策本部を設置。市職員が内舘市長に電話やメールで連絡したが、応答がなかった。災害対策基本法では、災害対策本