タイとカンボジアの国境地帯で当局や住民らの小競り合いが起き、カンボジアメディアは28人が負傷をしたと伝えています。タイ軍によりますと、17日、東部サケオ県のカンボジアとの国境付近で鉄条網などを補強していたところ、カンボジア側の住民らおよそ200人が抗議活動を始めたということです。住民が鉄条網を破壊し、木の棒や石を投げるなどの暴力行為に及んだため、タイ側は催涙ガスやゴム弾を使用して制圧したとしています。一