【モデルプレス＝2025/09/18】元HKT48の田島芽瑠が17日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドのハロウィーンイベント「ディズニー・ハロウィーン」を楽しむ様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】元HKT48メンバー、ミニワンピでディズニー満喫◆田島芽瑠、美脚輝くミニワンピ姿でディズニー満喫田島は「Disney Halloween 昨日から始まったDハロ！」とハロウィーンイベントの開始を報告。「今年の装飾が可愛すぎて