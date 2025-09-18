歌手兼女優のIUが、自身のデビュー記念日を迎えて寄付活動を行った。【写真】ドキッ…IUの“キスマーク”所属事務所EDAMエンターテインメントは9月18日、IUが同日のデビュー記念日に際し、「IUAENA（アイユエナ）」名義で総額2億ウォン（日本円＝約2124万円）を寄付したことを発表した。2008年9月18日に1stミニアルバム『Lost And Found』でデビューしたIUは、今年で活動17周年を迎えた。「IUAENA」はIUと公式ファンクラブ「UAENA