毎年秋になると、なんとなく喉の調子が悪いような…そんな経験はありませんか？実はそれ、「秋の花粉症」かもしれません。私たちの身近にある植物たちが、秋の花粉症の原因になっていることがあります。この記事では、秋の花粉症の特徴や症状、原因となる花粉の種類、その飛散時期、そして秋の花粉症はどのように対策したらよいかについて解説します。秋にも花粉症はある！気をつけたい秋花粉の種類花粉症といえばスギやヒノキによ