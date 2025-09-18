アウトバーンを飛ばして、速く快適に安全に目的地に着くこと。それがドイツ的な高級車の存在理由だった。しかし速度無制限区間の減少や、近年のCO2排出規制も手伝い、一定以上の長距離を安全に速く移動するだけなら、車より公共交通機関を使う方が話が早いのは、欧州でも概して同じだ。もちろん大陸には公共交通機関がカバーしきれない場所は多々あるものの、必要ツールとしての車ならともかく、高級車が求められる十分条件にはな