ニューストップ > 芸能ニュース > マンガ＆ノベルニュース > 講談社「あなたの妹」第8話を公開 理想の女の子へ なるほど マンガ 講談社 トレンド MANGA Watch 講談社「あなたの妹」第8話を公開 理想の女の子へ 2025年9月18日 12時49分 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 講談社は18日、「ヤンマガWeb」にて「あなたの妹」第8話を公開した 本作は「ごくちゅう!」や「のむラリアット!」の作者によるマンガ 幼なじみの晃汰と交際を始めて2カ月の優菓が、理想の女の子へと教育する