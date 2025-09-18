ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)の場面写真が18日、新たに公開された。ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット○結城香(山口紗弥加)に飛鳥(のん)が土下座今回初解禁となったのは、“将棋の名門”結城家を演じる森愁斗、山口紗弥加、中村獅童の場面写真。将棋にすべてを捧げ、家族を捨てた天才棋士・結城彰一(中村獅童)が、荘厳なオーラをまとわせながら将棋を指す姿の