日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』(毎週土曜21:00〜)に出演する菊池風磨がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、20日に放送される。(左から)菊池風磨、櫻井翔青鬼・大和耕一役の菊池がクランクアップしたのは、櫻井翔とのシーン。菊池は櫻井へ「一足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…」と声をかけ、まだ撮影が控える櫻井は「(最後まで)見ててもらってもいいですよ(笑)」と応えた。○■菊池風磨