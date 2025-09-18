大人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ新作のローグライトRPG『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』（iOS／Android）が発表。2026年配信予定で、クローズドベータテストの参加者募集も開始された。【動画】モンスターの群れをなぎ倒す爽快な戦闘が見られるティザーPV本作は、直感操作でモンスターの群れを斬ってかわして必殺技で一気に吹っ飛ばすローグライトRPGだ。ランダムに出現する「冒険スキル」の選択で毎回違った成長