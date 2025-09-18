メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県御浜町の特別養護老人ホームで、町が利用者に対する虐待だと認定した事案が2件あったことが分かりました。 御浜町が虐待を認定したのは、社会福祉法人「エイジハウス」が運営する特別養護老人ホームです。 町などによりますと今年4月、介護福祉士の男性職員が80代の女性利用者の髪をつかんで揺すったということです。 また2024年9月には別の男性職員が当時79歳の女性利