シンプルだから作りやすいマドレーヌの黄金比率バター90g卵2個砂糖60gはちみつ20g薄力粉100gべキングパウダー小さじ1/2香ばしく、ぷっくりと焼き上がった姿はかわいらしさ満点です。たっぷりのバターとはちみつのおかげで、しっとり、リッチな風味に。マドレーヌマドレーヌといえば、特徴的な貝殻の形。きれいに焼き上がるように、型は溝の底までていねいにバターを塗り、粉をしっかりとふっておきましょう。生地は材料を混ぜるだ