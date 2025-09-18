鹿児島市で18日、市営住宅から煙が出ているのが見つかり、消防が火災かどうか現場を確認しています。 消防によりますと、午前11時半ごろ、鹿児島市武岡5丁目の市営住宅で「火災報知器が鳴っている」と、住民から消防に通報がありました。 その後、駆けつけた消防が建物から煙が出ているのを確認したということです。 消防は、火災かどうか現場の確認を進めています。 ・ ・ ・