【秋雨前線南下】大雨のあと 秋の涼しい空気が流れ込む 秋雨前線が関東甲信地方を南下する見込みです。１８日（木）昼前から夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があり、警報級の大雨となる所があるでしょう。雨のあとは、気温が下がりますので体調を崩さないように気を付けてください。、、を画像で掲載しています。雨のシミュレーション １８日（木）に予想される１時間降水量は多い所で、 関