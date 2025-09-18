9月22日告示、10月4日投開票の自民党総裁選に向けて、県連では18日、投票用紙の発送準備が行われています。自民党総裁選の投票用紙と書かれた往復はがき。22日の告示を前に、長野市にある自民党県連では18日、県内の党員・党友などおよそ1万3000人への発送に向けた準備を行っています。自民党県連 滝沢圭隆 事務局長「国民政党として国民のことを第一に考えた政党になることが大事でしょうし、それを引っ張っていけるようなリ}