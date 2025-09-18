昨シーズン再編された新たな「Vリーグ」で初代王者に輝いた女子バレーボールの「ルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ」が地元上田市で清掃活動を行いました。上田市の街中を歩きながらゴミ拾いをするブリリアントアリーズの選手たち。18日はチームのオフィシャルパートナーで資源回収などを行う地元企業などと清掃活動を行いました。30分ほどで空き缶やたば