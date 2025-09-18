NZドル、次回大幅利下げ期待拡大で軟調＝東京為替 NZドルは今朝のGDPが予想を超える弱さとなり、NZドルは軟調。１０月８日のNZ中銀会合は、０．２５％利下げが９０％台の織り込みで、少数の据え置き見通しであったが、利下げを１００%織り込み、０．５％の大幅利下げを見込む動きが３０％を超えるところまで一気に広がっている。 NZDUSD0.5931NZDJPY87.14