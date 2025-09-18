タレントの平愛梨（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。妹で女優の平祐奈（26）のドラマでの扮装姿に歓喜した。ストーリーに、佑奈が現在出演中の読売テレビドラマ「FOGDOG」の15日放送、第9話で披露した扮装姿をアップすると、「およよ！？」「見た瞬間うれしくて感動！！」とハートの絵文字などを添えてつづった。白のキャップを前後逆に被り、髪を外はねにしたスタイルは愛梨がかつて出演した映画「20世紀少年