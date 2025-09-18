三菱UFJ銀行の貸金庫から金塊などを盗んだ罪に問われている元行員の女に、検察側は懲役12年を求刑しました。三菱UFJ銀行・元行員の山崎由香理被告（47）は、貸金庫から金塊3億3000万円相当などを盗んだ罪に問われています。山崎被告は、これまでの裁判で「17億円から18億円分に手をつけた」と明かしていて、検察側は18日の裁判で「立場を悪用し、顧客からの信用を裏切った」とした上で、「被害結果は甚大」「前代未聞の犯行」と指