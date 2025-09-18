アメリカのトランプ大統領は17日、反ファシストの極左運動「アンティファ」を主要なテロ組織に指定すると表明しました。トランプ大統領は自身のSNSで、「病的で危険、そして過激な左派の災厄であるアンティファを主要なテロ組織に指定する」と投稿しました。「アンティファ」はアンチ・ファシズム（反ファシズム）の略称で、アメリカでは、人種差別やトランスジェンダー嫌悪、白人至上主義などに対抗して運動を展開しています。ト