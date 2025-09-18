平原政徳容疑者北九州市のファストフード店で昨年12月、中学3年の男女が殺傷された事件で、殺人容疑などで逮捕された平原政徳容疑者（44）が、事件当日に現場店舗を訪れる前、周辺の路上を歩く2人を目撃していたとみられることが18日、捜査関係者への取材で分かった。平原容疑者がその際に「目が合ってばかにされたと思った」と供述していることも判明した。福岡県警は、2人を目撃した平原容疑者が一方的に敵意を募らせ、2人が