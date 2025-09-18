日本医師会は１７日、医療法人が運営する診療所の約４割が２０２４年度、経常利益が赤字だったとする調査結果を発表した。物価高騰や人件費の増加、新型コロナウイルス関連の補助金廃止などが経営に影響したという。調査結果では、経常利益が赤字だった診療所は２３年度の２４・６％から、２４年度は３９・２％に増加した。経常利益率は８・２％から４・２％とほぼ半減した。大都市から町村部にいたるすべての地域で経常利益率