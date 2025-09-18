アメリカで、いまのトランプ政権のもとでは初めてとなる政策金利の引き下げ＝利下げが決まりました。世界経済をけん引するアメリカ景気が支えられることへの安心感が広がり、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新しています。アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）は、金融政策を決める会合で、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。企業による雇用の勢いが弱まったためで、利下げは2024年12月以来、6会合ぶりです。東京