18日朝早く、熊本市で男が住宅に侵入し学生服を盗もうとした上、この家の男性にけがをさせたとして、強盗致傷の疑いで逮捕されました。男性に見つかった際、男は男性の娘の制服を着ていたということです。逮捕されたのは住所・職業不詳の、自称・岡崎健太容疑者（37）です。警察によりますと岡崎容疑者は、18日午前4時ごろ、熊本市にある住宅に侵入し、女子生徒の制服姿になっていたところを住人の50代男性に見つかりもみあいとな