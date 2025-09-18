本日9月18日（木）の『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』では、番組初のイベントの様子と、その準備から当日の舞台裏までをたっぷり紹介する「本番・裏側・準備見せちゃうSP」が放送される。8月25日に東京国際フォーラム・ホールAにてバラバラ大作戦史上最大規模で開催された、番組初のイベント『NEW KAWAIIってしてよ？フェス この夏、一番のカワイイをみてよ？』。“夏フェス”をテーマに、メンバー全員がオリジナル浴衣