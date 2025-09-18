上・中・下越では、１８日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。新潟地方気象台によりますと、前線が北陸地方を南下しています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、新潟県では１８日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。これまでに