9月17日に「FIBA 3x3 U23ワールドカップ2025」が開幕し、3x3女子U23日本代表は初日から2連勝の好スタートを遂げた。 中国・雄安で行われている今大会1戦目ではエジプトと対戦し、花島百香が7得点を挙げ22－11でノックアウト勝利。続くチャイニーズ・タイペイ戦では試合終盤に相手の追い上げにあうものの、田中平和が8得点をマークし20－18で逃げ切った。 グループフェ}