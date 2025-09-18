ニッキが３日続伸している。１７日の取引終了後、建設機械部品などの切削加工や機械加工を手掛ける大島機工（神奈川県相模原市）の全株式を９月２９日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。事業領域の拡大や事業規模の拡大を図るのが狙い。取得価額は非開示。なお、同件による業績への影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS