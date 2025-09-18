9月20日（土）よる9時に第10話（最終回）を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ「放送局占拠」。この度、“青鬼”大和耕一役の菊池風磨がクランクアップ。クランクアップは櫻井とのシーン。櫻井へ「一足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…」と菊池。櫻井はまだ撮影がひかえており「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」と返しクランクアップは和やかな雰囲気に。菊池は約4カ月にわ