《ご視聴ありがとうございましたどんな秘密があっても、愛し続けることを誓います》9月11日に最終回を迎えた木曜ドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）。番組公式Xでは、阿部サダヲと松たか子のウエディング写真とともに感謝を述べている。「このドラマは、テレビでコメンテーターも務める売れっ子弁護士・原田幸太郎を阿部さんが、彼と電撃結婚するミステリアスな女性・ネルラを松さんが演じました。50年間、かたくなに貫