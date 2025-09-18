日本銀行長崎支店は、県内の景気について「緩やかに回復している」として、27か月連続で判断を据え置きました。 日銀長崎支店が16日に発表した「金融経済概況」。 県内の景気は「緩やかに回復している」として、27か月連続で判断を据え置き、個別の項目もすべて前回から据え置きとしました。 （日本銀行長崎支店 伊藤 真 支店長） 「住宅投資は新設住宅着工戸数が減少に転じ、さらに減少が続く可能性があるとみてい