【NASCAR】第29戦：プレーオフ Bass Pro Shops Night Race／ブリストル・モータースピードウェイ（日本時間9月15日）【映像】フォードが火を吹いたアクシデントの様子アメリカで人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第29戦が開催された。プレーオフ生き残りをかけ奮闘していたジョシュ・ベリーのフォード・マスタングが煙に包まれる危険なアクシデントでリタイアとなった。レースはステージ1の中盤となる75周目、7